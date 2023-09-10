عاجل.. أمطار رعدية ورياح تضرب هذه المناطق في مصر خلال أيام

ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، بعد انخفاض نسبي شهدته خلال نهايات الشهر الماضي، وعلى الرغم من تلك الموجة الحارة، بينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة على بعض مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح.

أماكن سقوط الأمطار

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة، وقد تكون رعدية على مناطق مختلفة من السواحل الغربية، وهي السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات تشير إلى حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

متى تنخفض درجات الحرارة؟

ووفقًا لما ذكرته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، فإن يومي الخميس والجمعة الماضيين سجلا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، مشيرة إلى أن حدة الحرارة ستبدأ في الانخفاض بدأ من اليوم على القاهرة الكبرى والمحافظات، وسجلت الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية بانخفاض 3 درجات عن الأمس.