10 معلومات عن أول منتدي حول الاستثمار البيئي.. يفتتحه «مدبولي» بعد قليل

تطلق وزارة البيئة، بعد قليل، النسخة الأولى من منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي، لأول مرة في مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة، وسي يونغ زو، نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنطقة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وذلك داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» 10 معلومات عن أول مؤتمر حول «الاستثمار البيئي» الذي ينطلق بعد قليل، وفقا لوزارة البيئة.

10 معلومات عن أول مؤتمر حول «الاستثمار البيئي».. ينطلق بعد قليل

1- يشارك في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

2- يهدف منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات، والتى تتمثل في:

- الطاقة المستدامة.

- تدوير المخلفات.

- السياحة البيئية.

- الاقتصاد القائم على أساس حيوي.

- الزراعة المستدامة.

- إنتاج الغذاء.

أهداف منتدى الاستثمار

3- يستهدف المنتدى عرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي.

4- سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.

5- منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.

6- يستهدف المنتدى البناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

7- تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل.

8- استكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.

9- سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر.

10- يأتي المنتدى تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.