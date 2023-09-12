«الأرصاد»: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على 5 محافظات والقاهرة الكبرى اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه وفقًا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية فستكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على 5 محافظات اليوم والقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن العاصفة دانيال، عملت على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

أمطار على 5 محافظات والقاهرة اليوم

وأشارت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار على 5 محافظات، على مدار اليوم منها على السواحل الشمالية الغربية وصولا إلى شمال وجنوب الوجه البحري وتمتد إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تمتد مساء الى القاهرة الكبرى، وذلك بسبب استمرار تحرك المنخفض الجوي المتسبب في العاصفة دانيال من غرب البلاد الى الشرق، بسبب سرعات الرياح التي وصلت حاليا لـ40 كيلومترا في الساعة، ويصاحبها استمرار تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في 5 محافظات

وتستمر اليوم موجة الأمطار الذى تعرضت لها أمس كلا من السلوم ومطروح والعلمين، وسيدي براني والإسكندرية، وشمال الوجه البحري، وشمال الدلتا، على نفس تلك الأماكن، مع امتدادها لوسط سيناء، ومدن القناة، المحافظات الشرقية للبلاد المطلة على البحر المتوسط.