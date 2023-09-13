أعراض وطرق العلاج من حالات التسمم.. بينها الإنعاش الطبي السريع

التسمم من المشكلات الطارئة التى تواجه الإنسان فى بعض الأحيان ويكون ذلك عن طريق تناول أكل ملوث أو منتهى الصلاحية أو سوء استخدام الأدوية أو الجهل بطرق التعامل مع المواد السامة أو محاولات الانتحار وخلافه، وأشار تقرير نشرته محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة الإسعاف عن أعراض وطرق مواجهة حالات التسمم وهى كالتالى ،

أعراض التسمم :

- فقدان الوعى وغيبوبة

- غثيان وقئ وألم بالبطن واسهال

-نزيف خارجى أو داخلى

- زيادة اللعاب أو العرق

-اتساع حدقتى العين أو ضيقها

- تنفس غير طبيعى وزرقة فى الجلد والشفتين

- تشنجات عصبية

- حروق كيميائية

- اختلال فى ضربات القلب

- ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة

إسعافات أولية

- الإنعاش الطبى السريع بتدليك القلب والتنفس الصناعى فى حالات توقف ضربات القلب والتنفس

- فحص المريض سريعا شاملا النبض والتنفس والحرارة ودرجة الوعى

- الاشتباه فى حالات التسمم خاصة فى المصابين بأمراض نفسية وفى حالات الحريق

- نقل المريض سريعا إلى المستشفى مع الحفاظ على كل أثر لغذاء أو شرب مجاور للمصاب والقئ والبراز ، بالإضافة إلى تاريخ ووقت الإصابة وإثبات أى أقوال للمصاب

- الاستعانة بمراكز علاج السموم الموجودة فى جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية حيث يقدم خدمة طوارئ 24 ساعة

- المساعدة على إخراج السموم بإحداث القئ الصناعى بإستخدام صبغة عرق الذهب 30 سم للكبار و15 سم للأطفال بالفم خلال الساعة الأولى باستثناء حالات الإغماء وعدم القدرة على البلع والتسمم بمادة كاوية .

سبب التسمم الغذائى

- بقاء الطعام مدة أكثر من اللازم حيث تتحل أجزاء منه ويصبح سام رغم خلوه من الرائحة الكريهة

-تلوث الطعام المحفوظ فى العلب نتيجة عدم التعقيم الكافى وقت صنعها أو تناولها بعد مضى تاريخ الإستخدام أو حالات الغش التجارى من تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية ويمكن التعرف على ذلك بإنتفاخ العلب دون تغيير فى الرائحة

- التسمم الغذائى وأمثلة ذلك وضع الطعام فى أوعية نحاسية غير معنى ببياضها حيث يختلط الطعام بأملاح النحاس ويكون سبب التسمم أيضا وضع الطعام ملفوف فى ورق الجرائد أو بعد القلى لإمتصاص الزيت فيختلك بمادة الرصاص الموجودة فى حبر الطباعة وتسبب التسمم بالرصاص .