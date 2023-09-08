«لو هتسافر قبل الشتاء».. أرخص رحلات للمدن الساحلية في شهر سبتمبر

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023، ومع اقتراب انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الشتاء، يرغب الكثير من الناس في قضاء عطلة صيفية مميزة، بالبحث عن أرخص المصايف حتى يتمكنوا من السفر قبل بدء الدراسة وقبل حلول فصل الشتاء.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير رحلات للمدن الساحلية بأقل تكلفة ممكنة، من خلال رحلات «اعرف بلدك»، ونوضح من خلال هذا التقرير أبرز رحلات وزارة الشباب والرياضة خلال شهر سبتمبر، وأسعارها وشروط الاشتراك بها، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، واليت جاءت كالتالي:

رحلة لمدينة الغردقة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء الحجز بالفوج السابع من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الغردقة، إذ أن ذلك الفوج يعد السابع من رحلات اعرف بلدك إلى الغردقة، ويتم تنظيم هذا الفوج ليكون خلال الفترة من 18 سبتمبر حتي 22 سبتمبر لمحافظات (الإسماعيلية - دمياط) فقط.

تفاصيل رحلة الغردقة

- مدة الفوج تصل إلى 5 أيام و 4 ليال.

- المرحلة العمرية تتراوح بين 18 و 40 عام.

- قيمة الاشتراك تصل إلى 900 جنيها من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة تكون بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الإستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

رحلة لمدينة العريش

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أيضا عن فتح باب الحجز بالفوج الثالث من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة العريش، ويكون الحجز متاح للشباب من كافة المحافظات، ويعد ذلك الفوج هو الفوج الثالث من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة العريش، ويتم تنظيم الرحلة خلال الفترة التالية من 10 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر لشباب محافظات الجمهورية.

تفاصيل رحلة العريش

- مدة الفوج تصل إلى 4 أيام و 3 ليال.

- المرحلة العمرية تتراوح بين 18 و 40 عام.

- قيمة الاشتراك تصل إلى 600 جنيها.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

رحلة راس البر

وكشفت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن تنظيم رحلات «اعرف بلدك» إلى رأس البر خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر لشباب محافظة الأقصر.

تفاصيل رحلة رأس البر

- مدة الفوج تصل إلى 5 أيام و 4 ليال.

- المرحلة العمرية تتراوح بين 18 و 40 عام.

- قيمة الاشتراك تصل إلى 600 جنيها من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية برأس البر.

- التسكين بغرف رباعية.

- الإستقبال على وجبة الغداء والمغادرة فجر يوم 19 سبتمبر.

الشروط المطلوبة للاشتراك في رحلات اعرف بلدك

- يمنع اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه.