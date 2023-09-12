1.5 مليون جنيه إيرادات 11 فيلما في دور العرض خلال 24 ساعة

تواصل الإيرادات اليومية للأفلام المصرية المعروضة في السينمات تراجعها، إذ حققت إيرادات لم تتجاوز الـ 1.5 مليون جنيه، وذلك عن إجمالي 11 فيلما في دور العرض السينمائي، أمس الاثنين، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم «العميل صفر» الذي جاء في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية 578 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم «وش في وش» الذي جاء في المركز الثاني بـ 513 ألف جنيه، أما «أولاد حريم كريم» الذي جاء في المركز الثالث فحقق 210 ألف جنيه.

«تاج» و«مندوب مبيعات» يتذيلان قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية

يواصل فيلم «بيت الروبي» رحلته في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 125.7 ألف جنيه، يليه في المركز الخامس فيلم «مرعي البريمو» الذي حقق 36 ألف جنيه بينما حقق «فيلم «ع الزيرو» إيرادات بلغت 34 ألف جنيه، وفي يومه السادس في دور العرض السينمائي لم يحقق فيلم «شمس» سوى 16 ألف جنيه، يليه في المركز الثامن فيلم «مستر إكس» بـ 15 ألف جنيه.

حقق فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة إيرادات بلغت 9 آلاف جنيه، ولكن فيلم «تاج» حقق 913 جنيها، وتذيل القائمة فيلم «مندوب مبيعات» بـ 319 جنيها.