4 معلومات عن مباراة مصر وتونس.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

دقت ساعة الحسم داخل المنتخب الوطني، الذي يواصل مساعيه للاستعداد بشكل جيد للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بإقامة مباريات ودية، ضمن معسكر الفراعنة، الذي يقام في الوقت الحالي، ضمن فترة التوقف الدولي، الذي يفرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم في أوقات محددة من كل عام، لإتاحة الفرصة أمام المنتخبات من أجل استدعاء لاعبيها.

معلومات عن مباراة مصر وتونس الودية

تقام مباراة مصر وتونس الودية ضمن استعداد الطرفين للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، التي تقام في كوت ديفوار، وذلك في أول ودية يخوضها المنتخب الوطني ضمن المعسكر الحالي.

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر وتونس، في الثامنة مساء، على ملعب «الدفاع الجوي»، على أن تذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس، التي تمتلك حقوق إذاعة جميع مباريات منتخب مصر التي تقام داخل مصر، سواء على التردد الأرضي أو الفضائي.

تشكيل مباراة مصر وتونس الودية

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، حسام عبد المجيد، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

عودة محمد صلاح إلى حسابات فيتوريا أمام تونس

وعاد محمد صلاح إلى حسابات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بعدما حصل على راحة سلبية، بعد الاستبعاد من لقاء مصر وإثيوبيا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي حسمها الفراعنة بهدف نظيف، من توقيع مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

طريق منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا

حقق منتخب مصر 15 نقطة، في طريق التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، وذلك من الانتصار في 5 مباريات ومني بالهزيمة مرة وحيدة، إذ حقق الفوز أمام كل من غينيا ومالاوي وخسر مرة وحيدة من أثيوبيا وعاد لينتصر في لقاء الإياب.

ومن المفترض أن يجهز اتحاد الكرة العديد من الوديات في المرحلة المقبلة، وفقًا لمطالب روي فيتوريا مدرب الفراعنة، الذي طالب بتكثيف المباريات الودية القوية، التي من شأنها تجهيز الفريق قبل المحافل الدولية المقبلة.