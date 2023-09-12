استعدادات مكثفة بالبحيرة لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية والعاصفة دانيال

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن الاجهزة التنفيذية مستمرة في رفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات، لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

يأتي ذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد بأن تشهد محافظة البحيرة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من أمس وحتى الأربعاء 13 سبتمبر، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 40% تكون رعدية أحياناً ونشاط للرياح على بعض المناطق.

استعدادات البحيرة لموجة الطقس السيء

وكثفت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ‏أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، بالإضافة الى تطهير صفایات المطر وبيارات الصرف الصحى بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات ومحطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وواصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، و متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من توفير مولدات كهرباء ومصدر كهرباء تبادلى والتجهيز من جاهزيتها لمواجهة أى ظروف طارئة، وعاصفة دانيال في المحافظة

مراجعة المعديات النهرية

كما تم مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.