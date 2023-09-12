مصرع سيدة في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج

لقيت سيدة مصرعها إثر وقوع مشاجرة بسبب خلافات أسرية في سوهاج، وجرى نقل الجثمان إلى مشحرة المستشفى.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وجود مشاجرة وضحية بناحية دائرة مركز دار السلام.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين أنّ طرف أول المشاجرة «منى ا ع ا» 30 عامًا، وشقيقها «عطيتو ا ع ا» 31 عامًا، والطرف الثاني «أحمد ع ا ح» 60 عامًا، مزارع ووالد الشقيقين، و«ثنيه ع م م» 36 عامًا، ربة منزل، زوجة الأخير، وحدثت بين الطرفين مشاجرة أسفرت عن إصابة «منى» بجرحين طعنيين بالظهر وجرح قطعي بالأنف.

جرى نقل الشابة الثلاثينية إلى مستشفي برديس المركزي، وقد توفيت في أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

ضبط طرفي المشاجرة

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الأب على الأداة المستخدمة في الحادث، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وأكدا أن سبب المشاجرة هو مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.