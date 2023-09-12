طرح حلوى المولد النبوي في مجمعات «التموين».. السعر يبدأ بـ85 جنيها (صور)

شهدت المجمعات الاستهلاكية اليوم، طرح معلبات حلوى المولد النبوي، التي تم ضخها من شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق.

حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

وتأتي أسعار حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين ومعارض كايرو بيك التابعة للوزارة، بأسعار مخفضة، كما يلي.

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيهًا.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن كيلوجرام واحد بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيهًا.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلوجرام بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلوجرامات بسعر 450 جنيهًا.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلوجرامات بسعر 750 جنيهًا.

وتوفر وزارة التموين لحاملي البطاقات التموينية، صرف حلوى المولد من المجمعات بفارق نقاط الخبز المتوفرة على البطاقة، مع طرحها في 15 معرضا من معارض كايرو بيك على مستوى القاهرة والجيزة.