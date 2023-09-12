معرض أهلا مدراس الرئيسي في القاهرة ينطلق الجمعة المقبل

ساعات وينطلق معرض أهلا مدارس الرئيسي في القاهرةن وتحديدا في مدينة نصر، بمقر صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يبدأ يوم الجمعة المقبل، حتى يوم 29 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 14 يوما لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من أولياء الأمور والطلاب المترددين لشراء مستلزماتهم من المعرض.

تخفيضات معرض أهلا مدارس الرئيسي في القاهرة

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معرض أهلا مدارس الرئيسي في القاهرة، يقدم تخفيضات من 20 إلى 30% على أسعار الأدوات والمستلزمات الدراسية والشنط والأحذية والزي المدرسي، وكل ما يحتاجه الطالب خلال العام الدراسي، مع وجود من 3 إلى 5 معارض في كل محافظة.

ونوهت وزارة التموين، بأن معرض أهلا مدارس الرئيسي في القاهرة، سيفتح أبوابه للمواطنين لمدة 14 يوما من الساعة 10 صباحا إلى 11 مساء، لإتاحة شراء ما تحتاجه الأسرة من سلع ومستلزمات.

ومن المقرر أن يكون افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسي في القاهرة، بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قبل فتح المعرض أمام الجمهور، نهاية الأسبوع الجاري.