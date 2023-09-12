تقييم 154 مشروعا ذكيا في المنوفية تمهيدا للمشاركة في قمة المناخ بدبي

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً باللجنة التنفيذية، لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة خلال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار الاستعدادات لمشاركة المحافظة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم «COP 28»، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل بدبي.

وحضر الاجتماع اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلو أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والاتصالات، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ، ومدير الإدارة العامة لشؤون البيئة.

تقييم المشروعات الخضراء في المنوفية

وتابع محافظ المنوفية أداء عمل اللجنة التنفيذية في اختيار وتقييم المشروعات، والوقوف على آليات ومعايير التقييم، والتي يستمر عملها حتي 21 سبتمبر الجاري، حيث يجري تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لعدة معايير أهمها المكون الأخضر، والمكون التكنولوجي الذكي.

وأكد المحافظ تذليل كل المعوقات أمام أعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، كونها إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

154 مشروعا ضمن المبادرة الوطنية

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من نماذج المشروعات المتقدمة للوقوف على مدى استيفائها للمعايير والاشتراطات، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة 154 مشروعاً متنوعاً، تضم فئات المبادرة الست، وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.