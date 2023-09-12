رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بالمنوفية (صور)

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع والميادين.

رفع تجمعات الأمطار من شوارع المنوفية

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا.

كما أكد أن الشركة تقوم بتلقي أي بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لرفعها، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

سقوط أمطار متوسطة على المنوفية

وتشهد محافظة المنوفية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع انتشار الغيوم على المراكز والمدن، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تقلبات الطقس على مدار اليومين المقبلين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.