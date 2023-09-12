عضو «إفريقية النواب»: مصر لا تتردد لحظة في دعم ومساندة الأشقاء

ثمّنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء في ليبيا والمغرب، وإعلان الحداد 3 أيام، مؤكدة أنّ مصر في عهد الرئيس لا تتردد لحظة في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء عند تعرضهم لأي مخاطر أو أزمات.

توجيهات الرئيس بدعم الأشقاء في ليبيا والمغرب

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي لكل أجهزة الدولة بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، تأتي انطلاقًا من الدور المصري الإنساني تجاه الأشقاء في الدولتين، وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات المحن والأزمات والكوارث، فضلًا عن أهمية تلك المساعدات في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء ودعمهم في مواجهة التحديات.

علاقة مصر بليبيا والمغرب

وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية، أنّ مصر تربطها علاقات طيبة وأواصر محبة تاريخية بالبلدين الشقيقين ترجع جذورها لمئات السنين، لافتة إلى أنّ تلك العلاقات تحظى باحترام من جانب البلدين، الأمر الذي يجعل الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدات من شأنها دعم وتخفيف الأعباء عنهم في محنتهم التي يمرون بها جراء الزلزال والاعصار.

وأكدت نائبة أسوان، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية التي سارعت في تقديم الدعم للأشقاء في المغرب وليبيا، وتخفيف آثار الزلزال والعاصفة المدمرين الذي لحق بهم من خلال إرسال شحنات من المساعدات فور وقوعه، في إطار مد يد العون للأشقاء في مختلف الظروف والمحن.