«الأرصاد»: الخريف «يدق الأبواب» وتغيرات الطقس سببها العاصفة دانيال

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ التغيرات التي نشهدها هذه الأيام في الطقس تنبئ بالفعل باقتراب دخول فصل الخريف وأنه بالفعل «يدق الأبواب»، قائلة: «حالة من عدم الاستقرار في الأرصاد الجوية وبقايا العاصفة دانيال تؤثر على الأجواء في مصر خاصةً في المناطق الغربية من الجمهورية».

غانم: العاصفة دانيال السبب في تغير الأحوال الجوية في مصر

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ العاصفة دانيال بمجرد دخولها للأراضي المصرية تحولت إلى منخفض جوي أدى إلى عدم استقرار الأحوال الجوية.

العاصفة بدخولها مصر فقدت الكثير من شدتها

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، بأنَّ العاصفة فقدت الكثير من قوتها بوصولها إلى مصر، مقارنةً بما أحدثته في الأراضي الليبية والتي تأثرت بها بشكل كبير، موضحة أنها فقدت قوتها بسبب بعدها عن مصدر تغذيتها من البحر المتوسط لتشهد غرب البلاد في مصر تغيرا في الأحوال الجوية.