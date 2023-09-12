رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف.. «انشروا الفرحة بينكم»

ذكرى ميلاد سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واحدة من أهم المناسبات الدينية في العالم العربي والإسلامي، وهي المناسبة العطرة التي ينتظرها جموع المسلمين من العام للعام، لتهنئة بعضهم وتقديم رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف، خاصةً أنه يقترب إذ يحل في الثاني عشر من شهر ربيع الأول هجريًا.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف

ونقدم لكم مجموعة من رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف خلال السطور التالية.

- ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، وددت أن أقدم لكم تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية، كل عام وأنتم بخير، سلامًا لرسول حسن الدر والجواهر تفوح به الأكوان مسكًا وعنبرًا.

- نهنئكم بالمولد النبوي الشريف، فبوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد، يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

- أقدم لكم أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف بأغلى هديه معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية، وبأنوار النبي أمسيكم وبمولده أهنيكم وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

- بقدوم هذا اليوم المميز نتمنى لكم الخير والبركة، ونطلب منكم أن تكثروا من الصلاة على خير أشرف خلق الله، وقبل أي شيء مبارك لكم بأنكم على دين محمد أشرف خلق الله وكل عام وأنتم بخير، فانتشرت البركة والنور والسعادة بقدوم رسولنا الكريم.

- بماء الورد أهنيكم وبنور نبينا نفرحكم كل عام وأنتم بخير، وحبينا نكون أول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وأنتم قريبين، وأرسل لكم رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف.

- بشائر جمة سارت بمولد الهادي من الغرب إلى الشرق كمسرى النور في الظلمات، مبارك علينا جميل عطايا الله رزقنا بك نبي محى الجهل والظلام وأنار حياتنا ودنيانا بحب الله، أرسل لكم باقة من الزهور لأجمل صحبة هدية تهنئة بحلول مولد الحبيب المؤيد محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين.

- ضمن رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف قبل كل الناس سبقنا بالتهنئة لصاحب اجمل وأرق قلب ونقول له كل عام وأنت إلى الله أقرب بمناسبة المولد النبوي، ولكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك مليئة بالنور والبركة.

- الجميع له الطريقة المحببة في الاحتفال بهذه الذكرى، إلا أني حبيت أهنيك بأن اليوم لا يحلو إلا بالصوم والصلاة والعبادة والخشوع في الدعاء إلى الله والإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفي شفيع المسلمين يوم القيامة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا ودعائنا اللهم أمين.

- اسأل الله أن يتقبل زينتكم وصدقاتكم وفرحتكم بهذا اليوم العظيم، نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد، بكل نسمات العبير، نرسلها في طبق حرير، تهنئة بمولد النبوي الشريف سيد البشر وكل عام وأنتم بخير.

صور ورسائل تهنئة المولد النبوي الشريف

من الممكن إرسال صور التهنئة ضمن رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف:

الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف

ومن جانبه عبر عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، في حديثه، لـ«الوطن»، أنه بحسب كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، فإن يجب معرفة الصفات الخَلقية والخُلقية للرسول صلى الله عليه وسلم، في الاحتفال بمولده، كما أنه يجب أن ننظر للشمائل بقيمة الرحمة التي ذكرت في القرآن الكريم «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ».

والاحتفال بـ المولد النبوي الشريف يكون تعظيمًا واحتفاءً وفرح بالحبيب المصطفى، إذ أمرنا الله في القرآن مواقع متفرقة بذكر النعم وشكر النعم وأن نفرح بفضل الله ورحمته، ومن الفرح والسرور، والاحتفال بالمولد النبوي يكون بذكر وشكر للنعم وقراءة القرآن الكريم وكثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وإخراج الصدقات في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.