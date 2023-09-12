معتز هشام وعمر هلال يحضران العرض الخاص لفيلم «فوي فوي فوي»

انطلق العرض الخاص بفيلم فوي فوي فوي، وكان أول الحضور مؤلف ومخرج الفيلم عمر هلال، والمقام الآن في أحد السينمات التي تقع في منطقة السادس من أكتوبر.

وصول نجوم العمل إلى العرض الخاص

كما وصل أيضا للعرض الخاص منتج العمل محمد حفظي، والفنان معتز هشام، وأحمد طلعت، ومن المقرر أن يحضر باقي أبطال العمل.

فيلم فوي فوي فوي

يذكر أن فيلم فوي فوي فوي يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.