انتهاء استعدادات العرض الخاص لفيلم «فوي فوي فوي»

انتهت منذ قليل الاستعدادات النهائية الخاصة بالعرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي، المقرر له مساء اليوم في إحدى دور العرض بمنطقة السادس من أكتوبر.

تفاصيل العرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي

ومن المقرر أن تنطلق الريد كاربت الخاصة بالعرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي في السابعة مساء بحضور عدد من أبطال الفيلم.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم فوي فوي فوي يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي وأمجد الحجار وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.