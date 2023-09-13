بعد «دانيال».. هل تتعرض مصر لعواصف وأعاصير الفترة المقبلة؟

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خلال الأيام المقبلة، نظرًا لقلة تأثير العاصفة دانيال التي ضربت البلاد منذ أمس.

ولكن قد يتساءل البعض حول ما إذا كان من الممكن أن تتعرض مصر لـ عواصف أو أعاصير خلال الفترة القادمة أم لا؟ وهو ما نجيبكم عنه خلال السطور التالية.

هل تتعرض مصر لعواصف خلال الفترة القادمة؟

وإجابة على ذلك السؤال، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ مصر ليست على موعد مع العواصف ولا الأعاصير على المدى القريب، مشيرة إلى أنَّ مصر لم تتأثر منذ أمس بعواصف، بل هو منخفض جوي متعمق ضرب الصحراء الغربية وفقد قوته فيها.

موعد انتهاء العاصفة دانيال

لفتت إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية بسرعات لا تزيد على 25 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أنَّ بداية من غد ستبدأ الأحوال الجوية في التحسن التدريجي، وبعد غد الخميس تشهد البلاد انتهاء العاصفة دانيال واستقرار الأحوال الجوية، مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.