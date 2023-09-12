عضو التنسيقية يوجه دعوة لشباب مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم القيادة السياسية

أكد زوسر تيتو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية شباب الأحزاب منذ بدء عملها اهتمت بتطوير وتنمية المهارات للشباب على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية.

ملتقى شباب مصر

وأضاف «زوسر» خلال كلمته ضمن فعاليات ملتقى شباب مصر «مشاركة من أجل الوطن»، أن التنسيقية اهتمت بتدريب الفئات المختلفة للشباب بالتعاون مع شركات عالمية، لكي يتم تحديد المجالات الأكثر مناسبة لقدراتهم وخبراتهم، مشيرا أن التنسيقية تحرص على تطوير كفاءات الأعضاء وتطوير مهاراتهم وتطوير الموارد السياسية للشباب المصريين على مستوى المحافظات.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وتابع أن التنسيقية اهتمت أيضا بالشباب في الجامعات من خلال فعالياتها المختلفة، والمشاركة في الحوار الوطني أيضا جاءت إيمانا بدور الشباب في الحياة السياسية، كما وجه دعوة لشباب مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والوصول بالوطن إلى بر الأمان.