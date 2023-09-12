رئيس برلمان شباب مصر: أطلقنا حملة للتشجيع على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قال محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، إن البرلمان أحد مراكز تمكين الشباب، وهو البذرة الصالحة التي زرعت في وزارة الشباب الرياضة لتأهيل الشباب ليكونوا أعضاء داخل البرلمان المصري، مشيرًا إلى أن برلمان شباب مصر أحد النماذج المشرفة للشباب المصري على مستوى العالم كله وليس مصر فقط.

تأهيل الشباب ليكونوا قادة سياسيين حقيقيين

وأضاف «محمود»، خلال كلمته بـ ملتقى شباب مصر الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، أن برلمان شباب مصر يساعد على تأهيل الشباب ليكونوا قادة سياسيين حقيقيين، وأفرز العديد من أعضاء مجلس النواب، منهم النائب محمود حسين، والنائب محمد السباعي.

الانتخابات الرئاسة المقبلة

وأشار رئيس برلمان شباب مصر إلى أنهم أطلقوا خلال الفترة الماضية حملة بشبابها التي تشجع الشباب المصري على مستوى الجمهورية للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المقبلة بحس وطني وتحت شعار «شباب بهوية وطنية» ولا ننتمي إلا للدولة المصرية، واصفا إياها بأنها ستكون كلمة السر في الاستحقاق الدستوري المقبل.