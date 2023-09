كارثة بجناحين في الهواء.. ركاب طائرة يتعرضون لموقف خطير أثناء التحليق

أظهرت لقطات مروعة طائرة تابعة لشركة «كانتاس» للطيران الأسترالية، بعدما فقدت 3 مسامير من 4 تثبت محرك الطائرة، وسط صدمة من الركاب لحدوث هذا الأمر، بحسب موقع «نيوز دوت كوم» الأسترالي.

"Qantas 737’s back from maintenance in the Middle East - 3 of four bolts holding the 9th stage bleed duct on, plus the seal missing, [they] fell out the bottom of the cowl". Source: Qantas pilot.#auspol pic.twitter.com/4uWgGqgPGY