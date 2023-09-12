كارثة بجناحين في الهواء.. ركاب طائرة يتعرضون لموقف خطير أثناء التحليق

أظهرت لقطات مروعة طائرة تابعة لشركة «كانتاس» للطيران الأسترالية، بعدما فقدت 3 مسامير من 4 تثبت محرك الطائرة، وسط صدمة من الركاب لحدوث هذا الأمر، بحسب موقع «نيوز دوت كوم» الأسترالي.

"Qantas 737’s back from maintenance in the Middle East - 3 of four bolts holding the 9th stage bleed duct on, plus the seal missing, [they] fell out the bottom of the cowl". Source: Qantas pilot.#auspol pic.twitter.com/4uWgGqgPGY — Michael West (@MichaelWestBiz) September 7, 2023

مشاهد مرعبة

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله مستخدمو موقع X، أنّ 3 مسامير فقدت في الهواء في مشهد لا يتكرر كثيرًا، وقال الصحفي مايكل ويست، الذي شارك اللقطات إنّ أحد طياري شركة كانتاس قدّم المقطع له يظهر عدم وجود مسامير في أماكن محددة بالطائرة 737.

نجاة من حريق مؤكد

وقال «يست» لإذاعة محلية أسترالية: «من حسن الحظ أنّ الطائرات لديها المزيد من المحركات.. إنّ العواقب المترتبة على فقدان 3 مسامير من 4 في الهواء، هي احتمال اندلاع حريق على متن الطائرة، لكن هذا لم يحدث».

مشكلات متزايدة

وتابع ويست: «كان من الممكن أن تتحطم الطائرة في الهواء، ونحن لدينا مشكلات متصاعدة ويتم الاستعانة بمصادر خارجية لتقليل التكاليف، وهذا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة»، بدورها ردت شركة الطيران «كانتاس» لتؤكد أنّها تعمل على حل هذا العيب: «السلامة أولويتنا القصوى دائمًا».

تعليق شركة الطيران

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة «ديلي ميل»: «تم تحديد المشكلة في مجرى الهواء من قبل المهندسين، وفحصوا الطائرة قبل إعادتها إلى الخدمة.