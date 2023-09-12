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النائب أحمد عبد الجواد: القيادة السياسية نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات

كتب:

محمد أباظة
09:55 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
جانب من الملتقى

جانب من الملتقى

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، إن هناك مزيدا من الانسجام بين الأحزاب السياسية خلال المرحلة الأخيرة، وهذا سيأتي ثماره الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ملتقى شباب مصر اليوم رسالة لقوى الشر الذين يتهمون الأحزاب المصرية اتهامات باطلة.

جاء ذلك خلال كلمة له في ملتقى شباب مصر، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن وبمشاركة مجموعة من الأحزاب والكتل السياسية، على رأسها حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المؤتمر، حزب الحرية المصري، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا، برلمان شباب مصر، وطلاب من أجل مصر.

وأضاف أن الأحزاب ربما تختلف لكن في النهاية تتفق على الوطن، فلا يوجد خلاف على الوطن نهائيا ومصلحته وأولوياته، مؤكدا أن الأحزاب تعبر عن الشعب وهمومه والتحديات التي تواجهه، أما الذين يهاجمون ويشككون على طول الخط فهم معرضون.

وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا نمر بمرحلة ديمقراطية وتعزيز لمناخ الحريات، لافتا إلى أن القيادة السياسية نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي ألمت بها على مدار السنوات الأخيرة.

ويركز ملتقى شباب مصر على مناقشة قضايا الشباب، واستعراض الجهود التي بذلتها الدولة لتمكينهم سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا على مدار السنين الماضية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.