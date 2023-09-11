افتتاح معرض «أهلا مدارس» في بنها.. تخفيضات تصل لـ35%

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الاثنين، معرض «أهلا مدارس» في بنها، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية

وقال محافظ القليوبية إن إقامة تلك المعارض تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة «كلنا واحد» للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.

المعرض مستمر حتى بداية شهر أكتوبر

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض، للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإطالة مدة المعرض حتى بداية شهر أكتوبر ولمدة شهر.

كما أوضح محافظ القليوبية أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى، حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 الى 35% على كافة المستلزمات المدرسية، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

ووجه المحافظ، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية، بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعة المحلية.

فيما أوضح الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن المعارض تبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.