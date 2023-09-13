متحدث الجيش الليبي يوجه التحية لمصر: سندنا على مر التاريخ

وجَّه اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، التحية للقيادة السياسية والشعب المصري على المساعدات المصرية لنجدة الشعب الليبي من كارثة الإعصار، معقبًا: «المصيبة كبيرة جدًا، ولا أستطيع أن نصف ماذا حدث، الكارثة كبيرة جدًا، وكل ساعة هناك بلاغات عن مفقودين، ومعلومات جديدة تُربك المسعفين والمنقذين».

المنطقة المنكوبة في ليبيا

وتابع «المسماري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الجبل الأخضر في ليبيا هو المنطقة المنكوبة الآن، وهو يقع شرق مدينة بنغازي بـ70 كيلو مترا، وهذه المنطقة جبلية ووعرة جدًا، وجارٍ عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت إلى أنه لا يستطيع ذكر أي إحصائيات حول الضحايا والمفقودين لأن المنطقة شاسعة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع عمليات البحث والإنقاذ مع استقرار الأحوال الجوية.

علاقات قوية بين مصر وليبيا

وأكد أن مصر هي سند الليبيين في الظروف الصعبة على مر التاريخ، وما شهدناه اليوم من وصول وفد مصري رفيع المستوى للتقييم الاحتياجات والموقف عن قرب، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تقديم العون المناسب لليبيين، ووصلت المساعدات المصرية في وقتها، بخلاف فرق البحث والإنقاذ التي تقوم بمجهودات كبيرة جدًا.