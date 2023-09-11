شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المصرية، حيث يتراوح سعر الشراء بين الأقل والأعلى 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وبالنسبة للبيع الأقل في السعر في البنوك 30.85 حنيه والأعلى 30.96 جنيه، وفقا لبيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري بـ30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الشراء بـ30.85 جنيه، والبيع بـ30.95 جنيه.