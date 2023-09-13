عقوبة صرف المعاش بعد وفاة مستحقه: الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه

يتحايل البعض على القانون بأشكال مختلفة حتى يتمكّنوا من الحصول على معاش بشكل غير مشروع بعد وفاة الشخص المستحق، منها الأرملة التي تتزوج بعقد عرفي حتى لا يتمّ حذفها من المستحقين للمعاش الخاص بالمتوفي.

الحبس والغرامة

وقال محمد عبدالحميد الصاق المحامي والخبير القانوني، إنَّ تلك الجريمة تعد من جرائم الاختلاس التي يعاقب القانون، وتم تغليظ العقوبة الخاصة بها حتي وصلت إلى الحبس المشدد، فضلًا عن الغرامة المالية التي يتكبدها المتعدي على هذا القانون.

غرامة كحد أدنى 20 ألف جنيه

وأضاف «الصادق»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه جاء في المادة 168 من قانون التأمينات والمعاشات، مبينًا أنَّه في حالة الإخلال بأي من القواعد والتشريعات المنصوص عليها في قانون العقوبات يتمّ معاقبة الجاني بغرامة مالية 20 ألف جنيه كحد أدنى.

وتابع الخبير القانوني، أنَّه يتمّ دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، وهذا يتمّ تطبيقه على كل شخص يحصل على أموال بغير حق أو ساعد شخص آخر في ذلك، أو الشخص الذي قدم بيانات غير صحيحة تساعده في الحصول على هذا المال.