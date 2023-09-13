الكاتب الصحفي صلاح مغاوري: مصر لا تدخر جهدا في الوقوف إلى جوار أشقائها وقت المحن

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري إنَّ الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء في ليبيا والمغرب وفي المحيط العربي والأفريقي ليس خافيًا على أحد، مشيرًا الى أنَّه بالأمس قدمت مصر العون إلى الأشقاء في ليبيا وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «مغاوري» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ سرعة توجيه الدعم إلى الأراضي الليبية يدل على أن مصر لا تدخر جهدًا في الوقوف الى جوار أشقائها العرب عندما يتعرضون إلى محنة كالتي تعرض لها الشعبين المغربي والليبي مؤخرًا.

مصر سند ودعم لأشقائها من الأخوة العرب

وأكّد أن َّذلك يدل على أن دور مصر ليس فقط احتضان القضايا العربية ولكنها سند ودعم لأشقائها من الأخوة العرب عندما يتعرضون لمثل هذه المحن الإنسانية والكوارث الإنسانية، مبينًا أنَّ دلالة زيارة الوفد المصري بالأمس معبرة للغاية، كما أن دور مصر هو صمام أمان للمنطقة كلها وركيزة أساسية من عوامل الاستقرار في المنطقة ومصر هي رمانة الميزان لتحقيق ذلك.