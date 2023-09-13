مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث بسوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة بمركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، التحقيق في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعي.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن سوهاج بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفى ومصابين وجرى الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث.

انفجار الإطار الخلفي للسيارة

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع «نقل» قيادة المدعو «محمد ع ح ق» 50 عاما، سائق ومقيم دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالطريق المشار إليه، انفجر الإطار الخلفي الأيسر ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة «رزق ا ع م» 40 عاما، تاجر ماشية ومقيم دائرة مركز سوهاج مالك الماشية وإصابة قائد السيارة بجرح في الجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، و«مستقل السيارة» شقيق المتوفى «علي ا ع م» 48 عاما، عامل ومقيم بذات الناحية مالك الماشية بكسر في الذراع الأيسر، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤل المصابين أفادا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.