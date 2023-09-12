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تفاصيل شهادة «إيليت» الدولارية في بنك مصر.. مدتها 3 سنوات وعائدها ثابت

كتب:

مريم حنفي
02:40 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
بنك مصر- تعبيرية

بنك مصر- تعبيرية

يتيح بنك مصر العديد من الشهادات المقدمة بالعملة الأجنبية ومن ضمنها شهادة «إيليت» الدولارية، لذلك ترصد «الوطن»، في السطور التالية الشروط والتفاصيل الخاصة بالشهادة والتي جاءت كما يلي: 

تفاصيل شهادة إيليت 

- يحق للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب شراء شهادة إيليت. 

- كما يصل الحد الأدنى لربط الشهادة إلى 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها. 

- فيما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات وذلك بداية من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء. 

- بالنسبة لنوع العائد الخاص بالشهادة يكون ثابتاً. 

- أما العائد يصل إلى 7%. 

- فيما تحدد أن تكون دورية صرف العائد ربع سنوية. 

شروط استرداد قيمة الشهادة

- فيما لا يجوز استرداد قيمه الشهادة من بنك مصر قبل مرور 6 أشهر وذلك اعتباراً من يوم العمل التالي الخاص بيوم الشراء كما يمكن للعميل الاسترداد بعملة الشهادة بعد تلك المدة على أن يتم إعادة احتساب العائد وفقا لأسعار الاسترداد التالية: 

- يكون العائد خلال العام الأول وحتى نهاية العام الثاني 4%. 

- كما يبلغ العائد 5% وذلك بعد نهاية العام الثاني وحتى نهاية العام الثالث أيضا.

- بينما لا يتم احتساب العائد عن كسور الشهر.

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بقلم مريم حنفي