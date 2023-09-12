تفاصيل شهادة «إيليت» الدولارية في بنك مصر.. مدتها 3 سنوات وعائدها ثابت
كتب:
مريم حنفي
02:40 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
بنك مصر- تعبيرية
يتيح بنك مصر العديد من الشهادات المقدمة بالعملة الأجنبية ومن ضمنها شهادة «إيليت» الدولارية، لذلك ترصد «الوطن»، في السطور التالية الشروط والتفاصيل الخاصة بالشهادة والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل شهادة إيليت
- يحق للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب شراء شهادة إيليت.
- كما يصل الحد الأدنى لربط الشهادة إلى 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
- فيما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات وذلك بداية من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
- بالنسبة لنوع العائد الخاص بالشهادة يكون ثابتاً.
- أما العائد يصل إلى 7%.
- فيما تحدد أن تكون دورية صرف العائد ربع سنوية.
شروط استرداد قيمة الشهادة
- فيما لا يجوز استرداد قيمه الشهادة من بنك مصر قبل مرور 6 أشهر وذلك اعتباراً من يوم العمل التالي الخاص بيوم الشراء كما يمكن للعميل الاسترداد بعملة الشهادة بعد تلك المدة على أن يتم إعادة احتساب العائد وفقا لأسعار الاسترداد التالية:
- يكون العائد خلال العام الأول وحتى نهاية العام الثاني 4%.
- كما يبلغ العائد 5% وذلك بعد نهاية العام الثاني وحتى نهاية العام الثالث أيضا.
- بينما لا يتم احتساب العائد عن كسور الشهر.