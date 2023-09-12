تفاصيل شهادة «إيليت» الدولارية في بنك مصر.. مدتها 3 سنوات وعائدها ثابت

يتيح بنك مصر العديد من الشهادات المقدمة بالعملة الأجنبية ومن ضمنها شهادة «إيليت» الدولارية، لذلك ترصد «الوطن»، في السطور التالية الشروط والتفاصيل الخاصة بالشهادة والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة إيليت

- يحق للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب شراء شهادة إيليت.

- كما يصل الحد الأدنى لربط الشهادة إلى 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- فيما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات وذلك بداية من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

- بالنسبة لنوع العائد الخاص بالشهادة يكون ثابتاً.

- أما العائد يصل إلى 7%.

- فيما تحدد أن تكون دورية صرف العائد ربع سنوية.

شروط استرداد قيمة الشهادة

- فيما لا يجوز استرداد قيمه الشهادة من بنك مصر قبل مرور 6 أشهر وذلك اعتباراً من يوم العمل التالي الخاص بيوم الشراء كما يمكن للعميل الاسترداد بعملة الشهادة بعد تلك المدة على أن يتم إعادة احتساب العائد وفقا لأسعار الاسترداد التالية:

- يكون العائد خلال العام الأول وحتى نهاية العام الثاني 4%.

- كما يبلغ العائد 5% وذلك بعد نهاية العام الثاني وحتى نهاية العام الثالث أيضا.

- بينما لا يتم احتساب العائد عن كسور الشهر.