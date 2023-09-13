ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التداولات وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه

شهدت بداية التداولات ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء 13-9-2023، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.46%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19232.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.35% عند مستوى 3791.45 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

ارتفاع مؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.36%

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.36%، عند مستوى 5578.37 نقطة.

ارتفاع مؤشرات البورصة.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 287.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 96.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 14.533 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 5 مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.297 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

مؤشرات البورصة تحقق مستويات تاريخية

وكانت البورصة المصرية، قد حققت مستويات تاريخية على مدار الأسبوع الماضي، ليسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن تجاوز مستوى 18000 نقطة.