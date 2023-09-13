«الإدارية العليا» ترفض طعن 6 موظفين بحي العاشر من رمضان على وقفهم عن العمل شهرين

رفضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المُقام من كل من «مدير إدارة شبكات الصرف الصحي سابقًا، وحاليًا مدير عام بإدارة التخطيط والمتابعة بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وكبير أخصائيين بدرجة مدير عام، وفني تنفيذ مباني بجهاز مدينة العاشر من رمضان الدرجة المالية الثالثة، ومسؤول معاينات ابني بيتك بجهاز مدينة العاشر من رمضان الدرجة المالية الأولى، وفني صيانة بجهاز العاشر من رمضان الدرجة المالية الثالثة، وأخصائي أراضٍ بإدارة المساحة بجهاز مدينة العاشر من رمضان الدرجة المالية الثالثة»، بوقفهم عن العمل لمدة شهرين، مع صرف نصف الأجر الكامل لكل منهم خلال مدة الوقف، لإهمالهم في رصد العقارات المخالفة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّ وقائع الطعن تخلص حسب ما بيّنت الأوراق، أنّه بتاريخ 13-6-2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 262 لسنة 7 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالشرقية، متضمنة ملف قضيتها رقم 22 لسنة 2018 العاشر من رمضان، ومذكرة بشأنها، وقائمة بأدلة الثبوت، وتقرير اتهام ضد موظفين بجهاز مدينة العاشر من رمضان، بأنّهم منذ تاريخ 23-3-2009 وحتى تاريخه بوصفهم السابق وبمقر عملهم بجهاز مدينة العاشر من رمضان، أهملوا في أداء عملهم المنوط بهم، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتابعت المحكمة، أنّ الأول والثاني والثالث أهملوا في رصد مخالفات العقار محل الشكوى وحرروا تقرير معاينة مخالف للواقع في 2-9-2015 يفيد بعدم وجود مخالفات، ما ترتب عليه الموافقة على توصيل الكهرباء للدور الأرضي للعقار دون وجه حق، بينما أهمل الرابع والخامس في أداء عملهما أثناء معاينة قطعة الأرض رقم 1292 الحي العاشر ب1 ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان، وأغفلا وجود مخالفة بدروم ومخالفات أخرى، الأمر الذي مكن المشكو في حقه من صرف دعم مرحلة أولي قيمته 5 آلاف جنيه دون وجه حق.