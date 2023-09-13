جثث مجهولة الهوية تظهر على شواطئ مدينة درنة الليبية (فيديو)

طفت جثث عديدة مجهولة الهوية على شاطئ مدينة درنة الليبية، نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت ليبيا بسبب العاصفة دانيال، التي اجتاحت أحياء بأكملها في البحر، ووفاة الآلاف، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

جرف مبانٍ كاملة من مدينة درنة

ودمر السيل الفيضاني ربع مدينة درنة، وجرى جرف مبانٍ كاملة متعددة الطوابق بداخلها عائلات نائمة، بحسب تصريحات هشيم أبو شكيوات، وزير الطيران المدني في الإدارة التي تدير شرق ليبيا، إذ أكد أن البحر يلقي باستمرار بعشرات الجثث، وأن أكثر من 5300 قتيل حتى الآن، ومن المرجح أن يرتفع العدد بشكل كبير وقد يتضاعف لأن عدد المفقودين من مدينة درنة بالآلاف.

عشرات الآلاف من الأشخاص أصبحوا بلا مأوي

وأضاف شكيوات أن عشرات الآلاف من الأشخاص أصبحوا بلا مأوى، داعيا إلى الحصول على مساعدات دولية، مضيفا أن ليبيا ليس لديها الخبرة للتعامل مع تداعيات مثل هذه الكارثة.

وقال طارق خراز، المتحدث باسم السلطات الشرقية، إنه جرى انتشال 3200 جثة، ولم يتعرف على 1100 منها بعد، وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن 30ألف شخص على الأقل نزحوا في درنة.

وكان الدمار واضحًا من النقاط المرتفعة فوق درنة، حيث أصبح وسط المدينة المكتظ بالسكان، والذي تم بناؤه على طول مجرى نهر موسمي، الآن هلالًا واسعًا ومسطحًا من المياه الموحلة، يتلألأ في الشمس، وجرف كل مبناه بعيدًا، وفي المستشفى، تم وضع عشرات الجثث الملفوفة بالبطانيات على الأرض في الممرات أو في الخارج على الرصيف، لمحاولة السكان التعرف عليها.