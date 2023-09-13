قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر سباقة في تقديم يد العون للجميع خلال الأزمات

أكد المهندس علي جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى دولة ليبيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي تطبيقًا لعقيدة الدولة بالوقوف بجانب الأشقاء العرب عند الشدائد، فمصر دائما على قدر المسؤولية الوطنية تجاه المنطقة ودعم وحماية العرب.

أمن الأشقاء جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

وأوضح أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية على جميع الدول، والتي تأتي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر حريصة على الإسراع والوفاء بدورها الذي وضعته على عاتقها في حال تعرضهم لأي خطر مباشر، خاصة وأن أمن الأشقاء جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي جوًا وبحرًا للبلدين الشقيقين، خير دلالة على أن المصريين دائما حاضرين بقوة وقت الحاجة، إذ أنها لن تدخر جهدا في دعم شعب ليبيا والمغرب وتحرص على تقديم جميع صور الإغاثة والمساندة لهم بكل السبل والوسائل من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

معونة كاملة في حدود 87 طنا

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أنه جرى تجهيز معونة كاملة في حدود 87 طنا، تضم مساعدات غذائية وأغطية ومراتب وملابس وأحذية، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعرب إغاثة من خلال الهلال الأحمر علاوة على فريق متخصص من رجال الإنقاذ المدربة في مصر، للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين، سواء على مستوى الإعصار الذى ضرب السواحل الليبية، أو الزلزال المدمر الذي تعرض له الشعب المغربي، ما يؤكد أن مصر سباقة في تقديم يد العون للجميع في الكوارث والأزمات، وذلك مثلما حدث مسبقا في واقعة الزلزال بسوريا، فضلًا عن الدول غير العربية مثل تركيا.

ولفت إلى أن ما أعرب عنه رئيس المجلس الرئاسى الليبي، وغيره من القيادات الليبية، بتقدير ليبيا حكومة وشعبا للمساندة المصرية الصادقة، وتأكيد أن الشعب المصري دائما ما يوجد جنبا إلى جنب مع الشعب الليبى فى كل الأزمات، يعكس ما تنظر إليه الدولة المصرية لعلاقاتها مع الدول العربية كونها علاقات أشقاء وأخوة إذ أنها تضع انتماءها العربي في قمة الأولويات.

وقدم خالص التعازي للشقيقتين ليبيا والمغرب، في ضحايا الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين الأيام الماضية وخلفت آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين وأضرار مادية بالغة، والذي يؤكد ضرورة تكاتف وتوحد الجميع وتسخير كل الجهود لتخطي تداعيات تلك الكوارث الطبيعية التي لا يمكن أي دولة أن تواجه بمفردها.