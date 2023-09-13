الإدارية العليا تعيد محاكمة موظفة بالشؤون الصحية بالقليوبية

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المقام من فني صيانة أجهزة طبية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بالدرجة الثالثة، على مجازاتها بالإحالة إلى المعاش، وقضت بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 74 لسنة 6 ق إلى المحكمة التأديبية بالقليوبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

الاتهامات في وقائع الطعن

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/1/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 74 لسنة 6 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية متضمنة ملف قضيتها رقم 398 لسنة 2018 نيابة بنها ثان وتقرير اتهام ضد المطعون ضدها فني صيانة أجهزة طبية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بالدرجة الثالثة، وقد نسبت النيابة الإدارية إليها حسبما ورد بتقرير الاتهام.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنها في غضون شهري ديسمبر 2017، يناير 2018

1- قعدت عن اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو إرسال المقايسة التقديرية لشراء قطع غيار لأجهزة أوتوكلاف خاصة بمركز صحة الأسرة بالحدائق بالإدارة الصحية بالقناطر وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

2- اتخذت إجراءات عمل عروض أسعار لشراء قطع غيار لأجهزة الاوتوكلاف الخاصة بمركز صحة الأسرة بالحدائق التابع لإدارة القناطر الخيرية من الشركات المصرية الهندسية، المختار الطبية، للاستيراد والتصدير والشراء من إحداها حال عدم اختصاصها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.

3- تسلمت أجهزة الأوتوكلاف الخاصة بمركز صحة الأسرة بالحدائق دون توقيع المختصين بالاستلام وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.

مركز صحة الأسرة بالحدائق

4- دخلت مركز صحة الأسرة بالحدائق في 22/1/2018 بصحبة أحد الأشخاص واشتراكهما في فك الأجهزة والعبث بها دون إخطار رئيسة المركز أو التمريض وحال عدم وجود صفة وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

5- قعدت عن تغيير أو استبدال البوردة الخاصة بجهاز الاوتوكلاف الايطالي الصنع تكنوجاز وذلك من خلال الثابت على البوردة الموجود بالجهاز والثابت بها أنها صناعة عام 2005 نفس سنة توريد الجهاز وعلى خلاف ما ورد بأقوالها بالتحقيقات بشأن استبدالها البوردة وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.

6- ادعت بأن بوردة جهاز الاوتوكلاف الإيطالي الصنع تكنوجاز ليس لها تالف على خلاف الحقيقة وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

7- قعدت عن تحرير محاضر تسليم لجهاز الاوتوكلاف الايطالي الصنع تكنوجاز وجهاز الأوتوكلاف لاب تك كوري والخاصين بمركز صحة الأسرة بالحدائق بعد إصلاحهما وقبل تسليمهما إلى أمين المخزن بالمركز الممرضة بذات المركز وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

8- أشركت في إصلاح أجهزة الاوتوكلاف الخاصة بمركز صحة الأسرة بالحدائق أثناء إصلاحها الجهاز بالمركز بتاريخ 22/1/2018 رغم عدم وجود صفة للمذكور وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.

9- أرست العطاء الخاص بقطع الغيار المطلوب تركيبها لأجهزة الاوتوكلاف المعطلة والخاصة بمركز صحة الأسرة بالحدائق على شركة والتي تخص زوجها وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.