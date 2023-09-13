مدير المركز العربي للدراسات السياسية: مصر سباقة في مساعدة ليبيا والمغرب

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن مصر دائمًا تسبق فيما يخص الشؤون العربية، وحاضرة بقوة سواء من خلال الدبلوماسية الإنسانية، مؤكدا الجهود المصرية لتخفيف المعاناة عن الشعوب العربية، مشيرًا الى أن مصر كانت سباقة حينما أرسلت إلى المغرب الشقيق من خلال الخدمات الإنسانية، وهو ما حدث أيضًا في إعصار دانيال في ليبيا الشقيقة.

المساندة المصرية للشقيقة ليبيا كانت موجودة قبل الدعوات

أضاف خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، أن الدعوات كانت تخرج من ليبيا بضرورة وجود مساندة عربية بعد عاصفة دانيال، لكن المساندة المصرية للشقيقة ليبيا كانت موجودة حتى قبل هذه الدعوات.

مصر أرسلت مساعدات إنسانية إلى السودان خلال جائحة كورونا

وتابع: «أرسلت مصر خلال جائحة كورونا بعض المساعدات الإنسانية إلى السودان وإلى جنوب السودان ومناطق أخرى، كما أن جهودها مثمنة ومقدرة من الشعوب العربية للدور الإنساني المصري، باعتبار مصر القائد للدول العربية.