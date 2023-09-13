كيف تحصل على أكثر من 2000 جنيه شهريا من شهادة البنك الأهلي البلاتينية؟

يقدم البنك الأهلي المصري عدد من الشهادات الادخارية بعائد مرتفع، من بينهم الشهادة البلاتينية ذات العائد 19% سنويًا ثابت طوال مدة الشهادة وهي 3 سنوات، ودورية الصرف شهريًا.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023 من البنك الأهلي المصري، على سبيل المثال يحصل صاحب الشهادة بقيمة 150 ألف جنيه، على عائد 2375 جنيها شهريًا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أهم المعلومات عن الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

- العائد 19%.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

الاقتراض بضمان الشهادة

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.

- دورية صرف العائد شهري.