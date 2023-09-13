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آخر موعد للاستفادة من الخدمات المجانية في البنوك.. افتح حساب بدون مصاريف

كتب:

منة العشماوي
10:08 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
البنوك المصرية

البنوك المصرية

ساعات قليلة، وتنتهي الخدمات المصرفية المجانية التي أتاحتها البنوك منذ بداية شهر سبتمبر بمناسبة «عيدالفلاح» برعاية البنك المركزي، لدعم الشمول المالي ومن أجل تمكين جميع فئات المجتمع للحصول على هذه الخدمات.

وتنتهي الخدمات المصرفية المجانية غدا الخميس، أبرزها  فتح حسابات مجانية سواء توفير أو جارية، وفتح محفظة إلكترونية مجانية، والحصول على بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

الخدمات المجانية في البنوك

بالإضافة إلى  فتح حساب شمول مالي للشركات، وفتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانا، وفتح حسابات الشباب مجانا، وإصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً، والإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

ويحرص البنك المركزي المصري على توفير خدمات مختلفة للعملاء، والتواجد خارج الفروع خلال المناسبات في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، مثل الجامعات والمدارس والنوادي والمولات وغيرها، للترويج عن المنتجات المصرفية.

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بقلم منة العشماوي