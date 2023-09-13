اجتماع طارئ لمجلس النواب الليبي لبحث تداعيات كارثية للعاصفة «دانيال»

أكد عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أنه تم الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس النواب ستعقد غداً الخميس، ومخصصة لاتخاذ اجراءات لمعالجة آثار الكارثة التي حلت بعدد من المناطق الليبية، وتحديداً درنة.

بليحق: إجراءات هامة ستتخذ من مجلس النواب الليبي

وأضاف «بليحق» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع اتخاذ مجلس النواب الليبي اجراءات هامة بجلسة الغد، ومعالجة الآثار في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتخفيف وطأة الكارثة على كافة الأسر المنكوبة والمتضررة.

وتابع المتحدث المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أنه من المتوقع غداً إقرار مجلس النواب ميزانية طوارئ خاصة بمعالجة آثار هذا الإعصار، بدءاً من عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين وتوفير الدواء والغذاء والسكن للأسر المتضررة ومعالجة القضايا المترتبة على الكارثة.

7 آلاف وفيات والأرقام مرشحة للزيادة

وأشار إلى أن مدينة درنة تُعد منطقة كوارث، بعد أن وصل عدد الضحايا فيها إلى 7 آلاف قضوا نحبهم نتيجة هذه الكارثة، لافتاً إلى أن عدد المفقودين يتجاوز 10 آلاف شخص، مؤكداً أن الأرقام مرشحة للزيادة بشكل كبير، نتيجة وجود عدد كبير من المرافق العالقة التي عجزت فرق الإنقاذ حتى هذه اللحظة عن التعامل معها.

وأكد أنَّ عدد الضحايا والمفقودين كل دقيقة يرتفع، مما دفع المسؤولين في ليبيا إلى عدم الإدلاء بمزيد من التصريحات بشأن أعداد المفقودين والضحايا إلى الآن بشكل رسمي، مشيراً إلى نفاد الأكياس الخاصة بحفظ ودفن جثث الموتى.

ووجه مجلس النواب الليبي استغاثة دولية لمساندة السكان المنكوبين، وتخفيف أثار الكارثة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، ومن المتوقع اعتبار منطقة درنة تحديداً منطقة كوارث، مع الدعوة إلى تدخل دولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.