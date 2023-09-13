افتتاح الجلسة التثقيفية لمرضى نقص المناعة «hiv» في البحيرة

افتتح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الجلسة التثقيفية لمرضى نقص المناعة «hiv» والأفراد الأكثر عرضة للمرض، وذلك أثناء زيارة لمستشفى حميات دمنهور، بحضور منسق من قِبَل البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب «hiv» بوزارة الصحة والسكان .

جلسة تثقيفية لمرضى نقص المناعة

وافتتحت الجلسة بالترحيب بالمرضى الموجودين والتحدث معهم بشفافية كاملة، وتذليل أي عقبات لهم، وذلك لتلقي العلاج والاستمرارية في أخذه، وقام بتكليف مدير مستشفي حميات دمنهور بعمل «pcr» كل ستة أشهر لهم.

كما شدد وكيل صحة البحيرة على بتوفير عيادة أسنان خاصة بهم وصرف العلاج بإنتظام وأشاد بالخدمة المقدمة من مستشفي الحميات للمرضى، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود شعبان الغنام مدير مستشفي حميات دمنهور، والدكتور إيناس أحمد الشويخ مسئول البرنامج الوطني بمديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد الصايم مسئول مركز العلاج .

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بعض أقسام المستشفى لمتابعة سير العمل، وللتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية بكميات كافية بالمستشفى، إضافة إلى تقييم أداء الأطباء والتمريض والتأكد من إلتزام الفريق الطبي بالمستشفى.

علاج مجاني

ومر «جميعة»على قسم الأشعة والأشعة المقطعية، وتابع العمل بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ، حيث قام بالمرور على أعمال الاستقبال، مؤكدا مجانية الخدمة تماما بالاستقبال والطوارئ، واطمأن على تلقي المرضى جميعا الخدمة بشكل جيد.