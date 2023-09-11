ضبط 5 أطنان مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، عدة حملات تموينية بمركز كفر الدوار، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 650 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و70 برميل مخلل بإجمالي 5 أطنان وطن ملح و700 كيلو جرام خرشوف مجهول المصدر كما تم ضبط مخبز سياحي يدار دون ترخيص ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة في مدينة دمنهور

وشهدت أمس مدينة دمنهور حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 3 محاضر لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وفي مدينة شبراخيت أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 5 محاضر تموينية لبعض المحلات لعرضهم منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم غلقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.