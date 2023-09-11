مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بـ«صحراوي البحيرة»

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب جرار محمل بالطوب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

مصرع شاب في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب جرار محمل بالطوب بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى العامرية العام وحرر محضر بالواقعة.

أسماء الوفيات والمصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة مصطفى رمضان عيد أمام، 20 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام، فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من مصطفى سالم أبو السعود، 32 سنة، كريم سعيد مهدي أمام، 23 سنة، هاشم سيد عبدالحميد علي، 50 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.