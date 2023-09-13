إعلان أسماء الفائزين في مسابقة اللياقة البدنية للشباب والفتيات بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ممثلة فى الإدارة العامة للشباب، المسابقة الرياضية في اللياقة البدنية للشباب بمركز شباب كفر الشيخ، بمشاركة 60 شابا وفتاه من أعضاء مراكز الشباب الممثلين للإدارات الفرعية.

رفع معدلات اللياقه البدنية للشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المسابقة شملت رياضة الجرى فى المحل، ولعبة البطن، والرشاقة، والضغط دون تحديد وقت، وتم توزيع جوائز على الشباب الفائزين، مشيراً إلى أنّ تنفيذ المسابقة يأتي ضمن حزمة من البرامج والفاعليات الرياضية التى تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعى بأهمية الرياضة، والاهتمام برفع معدلات اللياقه البدنية للشباب من مختلف الأعمار.

وأوضح «محروس»، أنّ تنافس الشباب والفتيات أسفر على فوز منار صابر، ممثلة لإدارة شباب كفر الشيخ، وعبد الله السيد يوسف، ممثلاً لإدارة شباب بيلا، بالمركز الأول، وجاء بالمركز الثاني روان شحاته، ممثلة لإدارة شباب بلطيم، وعمر عماد الدين، ممثلاً لإدارة شباب بيلا، والشيماء محمود، وبدراوى حسين، بالمركز الثالث ممثلين لإدارتى الرياض وبيلا.

مسابقة اللياقة البدنية للشباب والفتيات

أُقيمت المسابقة الرياضية بمركز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، المشرف الرياضي، وفريق عمل الإدارة.