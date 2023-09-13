مواعيد وأماكن ضخ مياه الشرب في مدينة الغردقة.. بدأ اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، مواعيد ضخ مياه الشرب بعدة مناطق بمدينة الغردقة، ابتداءً من اليوم الأربعاء، بناءًا على خطة إدارة التشغيل والصيانة، تحت إشراف محمد عيسى رئيس الشركة.

مواعيد ضخ مياه الشرب في الغردقة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان، مواعيد ضخ المياه في هذه المناطق:

- اليوم الأربعاء.. مناطق اللؤلؤة، والفيروز، ومبارك 11 و12 و13 و14، والجوهرة، ومبارك 6، ومجاويش، والممشى السياحي، والإنتر، والوليد بن طلال، والموظفين، والجزيرة فلفلة.

- الخميس 14 سبتمبر.. ضخ المياه لأماكن أبو العباس، وشيري، والمدارس، والزراعة، ومجاهد، والسلخانة، ومبارك 7و 2 بلوكات الأحياء وكلية التربية.

- الجمعة 15 سبتمبر.. ضخ المياه في مناطق الكهف، والسلام، وتقسيم الحجاز، وحفر الباطن، والتقوى، ومجاهد، والسلخانة، والسلام، والنجدة، والكوثر، والشيخ شحات، وفلفل العرب، والشيخ محمود العنبر، والضوي.

- السبت 16 سبتمبر.. مناطق الإنتر مجاويش، ومبارك 6، ومبارك 5، والكوثر الجديد، والمستلزمات السياحية، والصوب الزراعية، وأبو عشرة العلام، والممشى السياحي، والموظفين، والشبان المسلمين، ومسجد الرحمن، والكنيسة، والمنشية، وجبل العفش.

تطهير خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية

وفي سياق آخر، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات مياه المدارس والمعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، استعدادا للعام الدراسي الجديد، لضمان جودة مياه الشرب، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطهير بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسي.