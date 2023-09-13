«حماة الوطن»: توجيه الرئيس بمساعدة ليبيا والمغرب يستكمل مواقف مصر التاريخية

أكد مصطفى جعفر سالمان أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للأشقاء بليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، يأتي استكمالا لمواقف مصر التاريخية على مر العصور لمساندة الأشقاء في أي محنة.

تقديم كل أشكال العون والدعم لجميع الأشقاء العرب

أوضح «سلمان»، خلال تصريحات للصحفيين، أن هذا القرار جاء نتيجة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تضع نفسها في مقدمة الصفوف لتقديم كل أشكال العون والدعم لجميع الأشقاء العرب، حتى تجاوز أعباء أزمتها، وهذا الدور ليس بجديد على مصر.

وأعرب أمين تنظيم حماة الوطن بالجيزة، عن تعازيه ومواساته للشعبين الليبي والمغربي الشقيقين، في ضحايا الإعصار دانيال والزالزال، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة، وأن يحفظهما من كل مكروه.

التدخل العاجل لتقديم الدعم

وناشد مصطفى جعفر سالمان، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا، وتعزيز التعاون العربي والدولي لسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة، وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات.

وأضاف أن دور مصر العربي والإقليمي والدولي، يجعلها تشعر بالمسؤولية تجاه جميع الأشقاء، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تتوانى لحظة في تقديم المساعدات حتى تتعافى من أزمتها ومحنتها.