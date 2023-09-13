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محمد العرابي: مصر لا تتوانى في تقديم المساعدات ودعم الدول وقت الأزمات

كتب:

محمد أيمن سالم
08:51 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
السفير محمد العرابي

السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع قيادات القوات المسلحة اليوم الأربعاء، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا والمغرب، يُعد تأكيداً لدور مصر الدائم في الوقوف مع الشعوب.

 

الخطوات المصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن الخطوات المصرية حتى الآن تقدم على أعلى مستوى وتلبي نداء الشعوب العربية التي واجهت الكوارث خلال الأيام الماضية وهذا الأمر متوقع دائما من مصر.

وأكد السفير محمد العرابي أن مصر لا تتوانى في تقديم المساعدات والدعم للدول، ويعد ذلك منهجاً لسياستنا إزاء الكوارث، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد إعادة إعمار المناطق المنكوبة مثلما حدث من قبل في غزة.

السفراء في مصر 

وأردف العرابي قائلاً إن عدداً كبيراً من السفراء في مصر أبدوا تقديرهم لقدرة مصر على استقبال النازحين من الدول العربية وممارسة حياتهم داخل البلد، دون اللجوء إلى المخيمات التي أقيمت بالفعل في عدد من الدول، وإن الشعب المصري متسامح ومتقبل للآخرين.

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