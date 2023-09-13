العمل الأهلي نقلة نوعية تدعم دور الدولة.. وتحدث حراكاً تنموياً

أكد عدد من السياسيين والقيادات الحزبية أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أحدث طفرة نوعية فى استراتيجية العمل الأهلى التنموى، الذى تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية، على خلفية اعتماد التحالف على قاعدة بيانات تشتمل على أسماء جميع المستحقين والمستفيدين، ما يضمن التوزيع العادل، ويدعم الانتشار الجغرافى.

وأشاد المهندس تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية -المكون من 42 حزباً- بجهود التحالف الوطنى بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفاً أن وجود مظلة عمل أهلية واحدة تنظم استراتيجية العمل الأهلى التنموى فكرة جيدة للغاية، كونها تجمع كافة أنشطة عمل المؤسسات الخيرية فى خندق واحد يضمن انتشاراً جغرافياً واسعاً.

وعن نظام الحوكمة الإلكترونية والمتمثل فى قاعدة البيانات، قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن اعتماد التحالف الوطنى للعمل الأهلى على قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين تضمن عملية وصول كافة العينات والمستلزمات التى يتم توزيعها لكافة المستحقين دون أى تكرار أو نقصان.

وتابع: «الانتشار الجغرافى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال الفترة الماضية كان جيداً ووصلت أنشطته إلى كل محافظات الجمهورية، من سيناء إلى أقصى جنوب الصعيد بمحافظتى الأقصر وأسوان، ولم يقتصر على محافظات معينة أو مناطق جغرافية محددة، ما يؤكد أهميته كإطار جامع لآلية العمل الأهلى والتنموى داخل البلاد»، لافتاً إلى أن التحالف أحدث حالة من الحراك التنموى للمؤسسات الخيرية، ولعب دوراً كبيراً فى الاستفادة من إمكانات منظمات المجتمع المدنى فى دعم العمل الأهلى.

«إرادة جيل»: قاعدة البيانات أسهمت فى وصول المساعدات للمستحقين

وفى سياق متصل، أشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بفكرة عمل المؤسسات الخيرية تحت مظلة واحدة، وهى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بما يضمن إيصال المقتنيات الخيرية سواء كانت ملابس أو مواد غذائية أو هدايا لكافة المستحقين دون أى إخفاق أو تغافل، لاعتماد التحالف على أسلوب الحوكمة الإلكترونية وقاعدة البيانات بأسماء كل المستحقين، الأمر الذى يسهم فى القضاء على التكرار، ويضمن انتشار الأنشطة الخيرية لأكبر نطاق جغرافى.

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل، قائلاً: «التحالف الوطنى منذ لحظة إنشائه أحدث طفرة نوعية فى استراتيجية العمل الأهلى التنموى، إذ أطلق عدة مبادرات خيرية، كان أبرزها «كتف بكتف» التى نجحت فى توزيع المواد الغذائية على الأسر البسيطة والمتوسطة قُبيل شهر رمضان الماضى، وشهدنا دور قاعدة البيانات فى التوزيع على المستفيدين».

وأشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بجهود التحالف الوطنى فى تعميق العمل الأهلى وتنمية المجتمع وتحقيق الأهداف الفردية والجماعية التى تعزز التنمية المجتمعية، لافتاً إلى أنّ التحالف لعب دوراً مهماً على مدار الفترة الماضية فى ترابط واتحاد الجمعيات الخيرية تحت مظلة واحدة، وهو ما شأنه أن يسهم فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البسيط.

وأثنى «أبوهميلة» على فكرة اعتماد التحالف فى أنشطته على قاعدة البيانات، قائلاً: «إنّها بادرة جيدة للغاية فى الحوكمة الاجتماعية، تضمن معايير الشفافية فى وصول خدماته لجميع الفئات المستحقة، وأدعو الجهات المعنية كافة إلى تقديم الدعم اللازم للعمل الأهلى والتنموى فى مصر، ووضع استراتيجية شاملة من شأنها القضاء على العقبات التى تواجهه».

«فرحات»: قانون العمل الأهلى يضمن تحقيق الجودة

من جانبه، قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ التحالف الوطنى يعد ركناً مهماً فى عملية التنمية، وداعماً قوياً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية عبر الأنشطة الخدمية المقدمة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن تصديق الرئيس السيسى على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بعد إقرار مجلس النواب، يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الأهلى فى مصر، لتنظيم وتنشيط وتعزيز دوره فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلى من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم العمل الأهلى، مشيراً إلى أن القانون يتضمن تعريفاً واضحاً للعمل الأهلى وأهدافه ومجالاته، بما يسهم فى توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة وضمان الجودة وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية، كما يحتوى على آليات التمويل وتوفير الدعم المالى اللازم لتحقيق أهدافه.

ولفت «فرحات» إلى أن القانون يحتوى على العديد من الجوانب الإيجابية، منها تعزيز دور المجتمع المدنى فى صُنع القرار والمشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلى، بما يُعزّز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.

و«محسب»: أسهم فى مساعدة محدودى الدخل باعتبارهم ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرّر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، إنّ جهود التحالف الوطنى تستحق الإشادة، موضحاً أنها تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، إذ نجح التحالف فى تجميع جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى للقيام بدور اجتماعى غاية فى الأهمية، مكمّلاً لجهود الدولة.

وأضاف «محسب» أن التحالف الوطنى تجربة غير مسبوقة أسهمت فى توحيد جهود التنمية فى المجال الخيرى على مستوى الجمهورية، فى إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى للدولة لخدمة الفئات المستهدَفة، بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن التحالف أسهم فى مساعدة محدودى الدخل باعتبارهم ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، التى أثّرت على الكثير من القطاعات، خاصة فى مجال الغذاء، الأمر الذى يُعزّز الجهود التنموية للدولة، التى كان آخرها إجراءات الحماية الاجتماعية التى وجّه الرئيس الحكومة بإقرارها، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وصرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين فى الدولة، وأصحاب المعاشات، الأمر الذى يكلّف خزانة الدولة نحو 67 مليار جنيه.