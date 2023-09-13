تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة كريمان

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة كريمان، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس بعد صراع مع المرض.

وقال شيرين مهدي لـ«الوطن»، إنَّ الأسرة قررت إقامة العزاء غدا الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب مباشرة.

محطات في حياة الفنانة كريمان

على مدار ما يقرب من 13 عامًا قدمت كريمان عشرات الأفلام والأعمال المسرحية المميزة من بينها «تمر حنة»، «جميلة»، «موعد مع أبليس»، «سكر هانم» و«الفانوس السحري».

الابتعاد عن الأضواء

وقررت الفنانة كاريمان الابتعاد تمامًا عن الأضواء على مدار فترة طويلة قاربت 60 عامًا، رغم كونها في أوج مجدها وشهرتها فالعائلة كانت لها دائما الأولوية في حياة كريمان.