الداخلية المغربية: ارتفاع عدد ضحايا زلزال الحوز إلى 2946 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2946 وفاة والإصابات إلى 5674 بعد 5 أيام من وقوع زلزال الحوز الجمعة الماضية، بشدة 7 ريختر.

ملك المغرب يتبرع بالدم

وتبرع أمس الثلاثاء ملك المغرب، الملك محمد السادس، بالدم أثناء تفقده المصابين في المستشفيات، في ظل إعلان البلاد حالة حداد 3 أيام، مع السماح لفرق إنقاذ من 4 دول هي «قطر وإسبانيا والإمارات وبريطانيا» بدخول المغرب للمساعدة في الإنقاذ.