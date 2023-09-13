الداخلية المغربية: ارتفاع عدد ضحايا زلزال الحوز إلى 2946 شخصا
كتب:
عمرو حسني
11:58 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
زلزال المغرب
أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2946 وفاة والإصابات إلى 5674 بعد 5 أيام من وقوع زلزال الحوز الجمعة الماضية، بشدة 7 ريختر.
ملك المغرب يتبرع بالدم
وتبرع أمس الثلاثاء ملك المغرب، الملك محمد السادس، بالدم أثناء تفقده المصابين في المستشفيات، في ظل إعلان البلاد حالة حداد 3 أيام، مع السماح لفرق إنقاذ من 4 دول هي «قطر وإسبانيا والإمارات وبريطانيا» بدخول المغرب للمساعدة في الإنقاذ.