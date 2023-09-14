الآثار: مصر نجحت في استرداد 30 ألف قطعة أثرية منذ 2014 وحتى الآن

قال شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن مصر نجحت في الفترة من 2014 وحتى الآن من استرداد 30 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد تابوت مهم جدا وهو تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب، والآن كل ضيوف مصر المهمين يأتون ويلتقطون الصور مع هذا التابوت الجميل.

عبد الجواد: مصر تؤكد دوماً أنها «لن تترك حقنا مهما طال الزمن»

وأضاف «عبد الجواد»، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن مصر تعطي رسالة للجميع بأننا لن نترك حقنا مهما طال الزمن، لافتا إلى أنه مطلع هذا العام تم استرداد التابوت الأخضر، وهو هام للغاية، وطوله أكثر من 3 أمتار وبحجم ضخم.

استرداد 114 قطعة أثرية مميزة في 2023

ولفت إلى أنه في عام 2022 نجحت مصر في استرداد 114 قطة أثرية مميزة جدا، وتم وضعها في المتحف المصري الآن، منوها بأن وزارة الآثار بها إدارة تراقب الصالات والمزادات التي تعرض الآثار المصرية، ومواقع بيع مباشر، وعلى السوشيال ميديا أيضًا، إضافة إلى ما يتم ضبطه في الموانئ والمطارات العالمية.

وأشار إلى أن مصر وقَّعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2016، وهذه الاتفافية مكَّنت مصر من استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا، والتي تعد الدولة الأكبر من حيث تجارة الآثار في العالم.